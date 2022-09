«Schnell punkten. Gegen wen? Egal!»

Trainer Florian Fauser spricht von einer Herausforderung. Was sie in der Tat auch sein dürfte. Die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti starten am Sonntag mit einer deutlich verjüngten Equipe in ihre dritte NLA-Saison.

Diverse Routiniers sind nicht mehr dabei, gestopft wurden die Lücken grösstenteils durch Zuzüge aus dem Nachwuchs oder unteren Ligen. Zurückbuchstabieren will man bei den Oberländerinnen dennoch nicht.

Im Gegenteil. Nachdem die Riders ­zuletzt zweimal in die Playouts mussten, soll nun der Sprung über den Strich und in die Playoffs gelingen.