Jetzt sucht Dübendorf einen Zaubertrank

Nach zwei gespielten Zweitliga-Runden ist die Saison noch etwas gar jung, um Orakel zu spielen oder gar verlässliche Prognosen zum weiteren Saisonverlauf zu wagen. Eines lässt sich nach dem 3:0-Erfolg des FC Rüti in Dübendorf dennoch schon einmal nüchtern festhalten: Die Rütner knüpfen bisher nahtlos an ihre Form der vergangenen Rückrunde an und haben nun auch ihr zweites Spiel gewonnen.



Der FCD hingegen tut sich schwer und steht noch immer ohne Zähler da. «Das ist schlecht, das haben wir so nicht erwartet», sagte FCD-Coach Luca Ferricchio ernüchtert.