Diese Serie macht keinen Spass

Beim Hinwiler Formel-1-Rennstall Alfa Romeo-Ferrari läuft in dieser Saison nichts mehr rund. Im Grand Prix der Niederlande in Zandvoort sind die Piloten zum sechsten Mal in Serie ohne WM-Punkte geblieben.

Für Valtteri Bottas war nach 55 der 72 Runden am Ende der Zielgeraden Feierabend. «Ich hatte plötzlich einen Leistungsverlust. Aus Vorsicht habe ich den Motor sofort abgestellt.» Teamkollege Zhou Guanyu belegte den 16. Rang.

Statt Punkte gab es für die beiden Fahrer wegen Tempoüberschreitung in der Boxengasse Strafen: 600 Euro (Bottas im Qualifying) und eine 5-Sekunden-Strafe (Zhou im Rennen).

Positiv ist einzig, dass die Konkurrenz kaum näher kommt. Nur Lance Stroll mit Rang 10 gewann in der Teamwertung für Aston Martin einen Zähler dazu. Alfa (51 Punkte) hat als Sechster 17 Zähler Vorsprung auf Haas-Ferrari.