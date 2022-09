Der erfüllte Wunsch und ein Glücksfall

Für die Laupner NLA-Frauen beginnt die Meisterschaft mit einer Reifeprüfung. Das Team von Yves Kempf trifft am Sonntag in einer Woche daheim auf Supercup-Sieger Piranha Chur. Nach diesem Duell dürften die Laupnerinnen gleich wissen, was drinliegt.



Für einmal mussten sie kein einziges Aushängeschild ersetzen. Das Team ist eingespielt, weist einen guten Altersmix auf und ist breiter besetzt als in der Vorsaison.

Oder in anderen Worten: So rosig waren die Aussichten in Laupen schon ­lange nicht mehr.