Gute Aussichten in der Durststrecke

Er hat intensive Tage hinter sich. Gut, hat Remo Ackermann nun Ferien. So kann der Hinwiler in aller Ruhe die Ereignisse am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest sacken lassen. Und Zeit mit der Familie geniessen.



Am Wochenende wurde er erstmals Vater. Weshalb Ackermann aufs Schwingen bezogen sagt, der Samstag in Pratteln sei schwierig gewesen. «Am Sonntag ging es mit der Konzentration dann.»