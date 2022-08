Weisslinger Steinstösser trumpft in der «Königsklasse» auf

Nicht zu bezwingen war der Vize-Oberturner und Jugendleiter des TV Wislig in der 20-kg-Klasse. Im Final gelang ihm dort eine Weite von 9,64 m.

Dazu passt, dass sich Hutmacher seit einigen Jahren auch in der Leichtathletik bewegt. Dort gelang ihm zuletzt im Juni an den SM in Zürich ein fünfter Platz im Kugelstossen.

Nebst Hutmacher schaffte übrigens der Egger Daniel Kranzelbinder am ESAF in der Vorrunde eine Weite von 3,38 m, wodurch er Platz 8 im 24-köpfigen Teilnehmerfeld in der «Königsklasse» erreichte. (dsc)