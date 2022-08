So läuft es den Oberländern in Pratteln

Gian Maria Odermatt zeigt auch nach der vollen Kampfdauer gegen Lukas Tschumi keine Müdigkeit. (Foto: Franz Steiner)

Wie am Samstag musste Remo Ackermann schon in aller Herrgottsfrüh in die Zwilchhosen steigen. Das tat er aber umso erfolgreicher gegen den Innerschweizer Josef Lustengberger, und startete mit seinen zweiten Sieg in den Sonntag. Fast gleichzeitig bekam es Roman Schnurrenberger mit dem nebst Lario Kramer stärksten Südwestschweizer Eidgenossen, Benjamin Gapany, zu tun. Nach knapp zwei Minuten Kampfdauer musste er die Überlegenheit des Freiburgers anerkennen. Auch Fabian Kindlimann bekam mit dem Berner Michael Wiget einen Eidgenossen vorgesetzt. Die beiden neutralisierten sich weitestgehend. Logisches Resultat: gestellt. Als Letzter der vier noch im Einsatz stehenden Oberländer Schwinger im ersten Ausstich kam Gian Maria Odermatt auf Platz sechs zum Einsatz. In einem wahren Abnützungskampf kam auch er gegen den unbequemen Zuger Lukas Tschumi nicht über ein Unentschieden hinaus. Trotzdem hatte er nach dem siebenminütigen Kampf ein Lächeln im Gesicht, war doch sein primäres Ziel, den 1. Ausstich am Sonntagmorgen zu bestreiten, erreicht. (Franz Steiner)