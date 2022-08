So läuft es den Oberländern in Pratteln

Mit der Fahnenübergabe und dem Festumzug begann am Freitag das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln offiziell. Die Protagonisten des Grossanlasses, die Schwinger, bestreiten am Samstagmorgen um 8.00 Uhr ihren ersten von acht Gängen in der rund 50'000 Zuschauer fassenden Arena. Dem Anschwingen mit zahlreichen Spitzenpaarungen kommt eine hohe Bedeutung zu.