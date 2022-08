Seine frühe Premiere ist eine Wiederholung

Die Dimensionen sind eindrücklich. 50 900 Zuschauer haben in der Arena in Pratteln Platz. Die Rasenfläche innerhalb der Tribünen ist 14 000 Quadratmeter gross, gleich sieben Sägemehlringe sind vorhanden.



Als Zuschauer ist Gian Maria Odermatt schon einmal an einem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest gewesen. «Es war eindrücklich», erinnert sich der Ustermer.

«Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist mit all diesen Zuschauern.»

Gian Maria Odermatt