«Dieser Transfer ist genau das Richtige»

Nach über sechs Jahren folgt für Remo Freuler eine markante Luftveränderung. Addio Italia, Ankunft in den englischen Midlands. Der 30-jährige Hinwiler muss sich neben dem Fussball um bürokratische Nebenschauplätze kümmern. «So ist das halt, wenn man umzieht», lacht er und meldet: «Ich bin gut angekommen.»

Im Interview äussert sich Freuler am Tag nach seinem erfolgreichen Debüt im Ligacup gegen den Viertligisten Grimsby Town (3:0) erstmals ausführlich zum Transfer und zum ungewöhnlich emotionalen Abschied in Bergamo.

Das Projekt in England fasziniert ihn: «Mich überzeugt, was Nottingham vorhat. Gegen 150 Millionen Euro hat die Klubleitung in den letzten Wochen in neues Personal investiert.» Den Mann mit dem Fundus von über 200 Einsätzen in der Serie A und mehrjähriger Champions-League-Erfahrung haben sie als Hoffnungsträger empfangen: «Der Dirigent ist da.»