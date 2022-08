Uster sündigt, jubelt aber dennoch

Es fehlte nicht viel, und der FC Uster wäre für sein wiederholtes Sündigen im Abschluss am Ende bestraft worden. Die Reserven des FC Rapperswil-Jona hatten in der Nachspielzeit per Handspenalty auf 2:3 verkürzt und drückten vehement auf den dritten Treffer. Von der zuvor über weite Strecken gezeigten Stilsicherheit war beim FCU nichts mehr zu sehen.