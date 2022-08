Für ihn sind die knackigen Aufstiege ideale Trainings

Die 5. und letzte Etappe am 5-Tage-Berglauf-Cup hat den erwarteten Sieger hervorgebracht. Jens-Michael Gossauer aus Bäretswil behielt auch in seinem vierten Einsatz der Woche die weisse Weste und entschied das Teilstück von Kempten zum Türli oberhalb von Adetswil souverän für sich.



Der 29-Jährige verteidigte damit den Gesamtsieg aus dem Jahr 2019. Pandemiebedingt hatten die Macher des Traditionsanlasses aus den Reihen des SC am Bachtel danach zweimal auf digitale Ausgaben setzen müssen. Nun war die Serie der kurzen, knackigen Bergläufe also zurück im Normalmodus. Auch zur Freude von Gossauer.

Für den zweifachen Duathlon-Vizeweltmeister über die Langdistanz ist der Anlass «zu Trainingszwecken ideal», wie er sagte. Am 4. September steht für ihn der Saisonhöhepunkt an – die Langdistanz-WM in Zofingen. Für Gossauer ist der 5-Tage-Berglauf-Cup darum ein idealer «Formpusher». Der Bäretswiler ist denn auch überzeugt, einen Schritt weiter zu sein, was die Laufform angeht.

«Ich musste nicht ans Limit gehen, hatte mehr Reserven als bei den anderen Läufen.»

Jens-Michael Gossauer

Kommt hinzu: Der Titelgewinn verleiht ihm auch mental etwas Rückenwind. «Gewinnen gibt immer Selbstvertrauen», sagte Gossauer. In der 3,9 Kilometer langen Abschlussetappe mit den 241 Höhenmetern fühlte er sich besser als am Vortag, als er trotz Topzeit mit der Leistung nicht zufrieden war.

«Ich musste nicht ans Limit gehen, hatte mehr Reserven als bei den anderen Läufen.» Fast eine Minute verlor der erste Verfolger, der junge Walder Levin Kunz, auf den Gewinner. Und lobte diesen: «Sein Tempo ist unglaublich.»