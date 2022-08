Beim blauen Koffer hört bei ihm der Spass auf

Der Montag- und der Freitagabend sind für die Mannschaft reserviert, an den Wochenenden gehört ebenfalls mindestens ein halber Tag dem Fussball.

Und was ist mit privaten Terminen? «Die werden rundherum geplant», sagt Geisi, der vor einem Jahr erstmals Grossvater geworden ist.

«Ich habe einmal damit angefangen, sie zu verwöhnen. Nun komme ich aus dieser Nummer nicht mehr raus.»

Thomas Geiser

«Dübi» ist sein Verein, und das bleibt so. Nie käme es ihm in den Sinn, nur schon an einen Wechsel zu denken. Die Spieler nennt er «meine Schäfchen», er sagt: «Sie sollen sich auf den Fussball konzentrieren. Ich habe einmal damit angefangen, sie zu verwöhnen. Nun komme ich aus dieser Nummer nicht mehr raus.»

Natürlich kann er sich den einen oder anderen träfen Spruch nicht verkneifen. «Fussballer sind manchmal richtige Memmen», sagt er und erzählt eine Episode seiner Tochter, die früher Handball spielte. Einmal kugelte sie sich die Schulter aus, worauf Geisi umgehend zu Hilfe eilte – und die Kugel auf dem Platz wieder einrenkte. Ohne grosses Theater.

Aber Geisi kann trotzdem nicht sein ohne seine Schäfchen, sagt er selber: «Sie sind mir alle ans Herz gewachsen.» Auch mit Trainer Luca Ferricchio versteht er sich bestens: «Er schenkt mir Vertrauen und hört auf mich, wenn es zum Beispiel um angeschlagene Spieler geht.»

Für alle Fälle hat er irgendein Wundermittel griffbereit, «ich habe eine halbe Apotheke dabei». Allerdings hört der Spass da auf, wenn es um den blauen Koffer geht.

Das ist Geisis Heiligtum, an das er niemanden heranlässt. Er hat dort ganz vieles drin, von Crèmes über Tapematerial bis zu Bonbons. «Aber wehe, wenn einer sich dort bedient», sagt Ali Hoti, «dann lernt er Geisi von einer anderen Seite kennen.»

Ordnung in der Kabine

Ansonsten ist der Physio ein zugänglicher Kerl, nett und hilfsbereit, und für Spieler wie Hoti war er zeitweise gar «wie ein Ersatzvater».

Hoti zog sich viermal am rechten Knie einen Kreuzbandriss zu und bekam von Geisi in unzähligen Therapiestunden immer wieder aufmunternde Worte zu hören: «In den vielen Jahren ist eine echte Freundschaft entstanden.» Und: «Er schaut, dass in der Kabine Ordnung herrscht und nicht der Schlendrian Einzug hält.»

Geisi wünscht sich, dass die Dübendorfer an der Spitze der 2. Liga mitmischen können. Und vor allem hofft er auf sechs Punkte gegen Zürich City. Beim Konkurrenten ist Paulo Castro der Teammanager, Geisis Schwiegersohn in spe. Die beiden sticheln gegenseitig und haben sich auf einen Wetteinsatz geeinigt: ein gediegenes Essen.

Darüber hinaus wünscht er sich weitere sechs Punkte – die Mönchengladbach gegen den FC Bayern holen soll. Die Münchner mag er nicht besonders, ausserdem sind die Bayern der Lieblingsclub von Dübendorfs Präsident Markus Herzog. «Geht gar nicht!», sagt Geisi.

Diese Spitze darf sein. Geisi mag die direkte Ansprache. Er teilt aus, steckt auch ein – und ist zufrieden, wenn er sich um seine Schäfchen kümmern kann. (Peter M. Birrer)

Bequemlichkeit wieder ablegen



Als Tabellenvierter war Dübendorf zuletzt das zweitbeste Team aus der Region. Damit gibt sich Trainer Luca Ferricchio nicht mehr zufrieden. «Wir wollen uns natürlich verbessern. Das ist mein Anspruch», sagt er. Dafür muss sich der FCD aber wieder deutlich steigern. Nach einer starken Vorrunde (nur eine Niederlage) gehörte er im Frühling zu den schwächsten Teams der Gruppe 2 (13 Spiele, 15 Punkte). «Wir sind wohl etwas bequem geworden», betreibt Ferricchio Ursachenforschung.



Helfen soll den Glattalern die neue Tiefe im Kader. Sie verloren aber mit Luca Pergolis und dem besten Skorer Marko Marjanovic (13 Tore) auch zwei Leistungsträger. Ausserdem fehlen Ricardo Da Silva und Daniel Ang­liker die nächsten Monate wegen eines Auslandsaufenthalts. In der Offensive ist vor allem dem Ex-Brüttiseller Mauro Gallani sowie Florent Berisha einiges zuzutrauen. Letzterer erzielte für den Drittligisten Embrach stattliche 23 Treffer. (dsc)