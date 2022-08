Von der Kollegin zum Sieg chauffiert

Ihre Dominanz ist eindrücklich: Nadja Kessler hat am 5-Tage-Berglauf-Cup ihre Siegesserie ausgebaut. Die Jonerin war auch am Mittwoch in der 3. Etappe von Steg aufs Hörnli nicht zu bezwingen und hat bisher alle Teilstücke für sich entschieden.

Mit Siegesserien kennt sich die 42-Jährige aus. 2018 entschied die zweifache Mutter den 5-Tage-Berglauf-Cup bereits einmal für sich. Mit der makellosen Bilanz von fünf Siegen in fünf Etappen.

Für Kessler beginnt der Kampf gegen die Uhr eigentlich jeweils bereits vor dem Rennen. Um rechtzeitig um 19 Uhr am Start des Traditionsanlasses zu stehen, wird sie von einer Kollegin bei der Arbeit abgeholt und ins Oberland chauffiert.

Dass die Vorbereitung nicht ideal ist, beeinträchtigt Kesslers Leistungen offensichtlich nicht. Die «Schlittelpiste» zum Hörnli hinauf distanzierte die Jonerin ihre erste Verfolgerin Lisa Kurmann um 27 Sekunden. Outi Supponen wurde Dritte. Die Zürcherin feierte damit ihren dritten Podestplatz der Woche und ist im Gesamtklassement Zweite.