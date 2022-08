Näniker Rekord-Nationalspielerin tritt ab

Mit 17 erhielt Stella 2005 das erste Aufgebot für das Schweizer A-Nationalteam, vier Jahre später kam sie zur Länderspiel- und WM-Premiere. Seither war die Nänikerin fester Bestandteil der Landesauswahl.

Sie verpasste keine einzige WM mehr und wurde mit ihren 135 Einsätzen zur Rekord-Nationalspielerin. Vier Bronze- und zwei Silbermedaillen gewann Stella im Schweizer Trikot. Die Einsätze mit dem Nationalteam seien für sie immer der Lohn für jede Trainingsstunde gewesen, sagt sie.

Intermezzo bei den Männern

Das letzte Jahr ihrer Karriere verbrachte die Verteidigern bei IK Sirius IBK in der höchsten schwedischen Liga, in der sie bereits zuvor zweimal bei Endre gespielt hatte. Während sie im Norden für verschiedene Vereine antrat, blieb Stella in der Schweiz dem Klub treu, mit dem sie 2006/2007 ihre erste Saison in der höchsten Liga absolvierte.

Sie spielte ausschliesslich für die Kloten-Dietlikon Jets, feierte zahlreiche Erfolge mit ihnen. Neben den nationalen Titeln konnte sie mit den Unterländerinnen auch über den Europacupsieg jubeln.