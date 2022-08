Seine Zuversicht zieht er aus dem «Gfotz»

Es ist nicht so, dass er erstmals an einer EM teilnehmen würde. Zum dritten Mal bereits startet Dany Brand an Elite-Kontinentalmeisterschaften über 400 m Hürden. Und gleichwohl sagt der 26-jährige Rütner, die EM in München sei für ihn eine der tollsten Herausforderungen der letzten Jahre.



«Die Konkurrenz in Europa ist enorm stark, ja», ist er sich bewusst. Und sagt auch: «Ich fühle mich völlig in der Lage mitzuhalten, wenn ich zeigen kann, was ich weiss, das in mir steckt.»