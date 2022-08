«Im Marathon geht es schnell»

Reicht die Zeit für die Vorbereitung? Macht ein Start an den Europameisterschaften in München überhaupt Sinn? Fabienne Schlumpf musste sich nach überstandener Herzmuskelentzündung elementarer Fragen stellen.



Erst im April und nach dreimonatiger Zwangspause konnte die Wetzikerin ihr Training wieder aufnehmen. Am Montag lief Schlumpf im EM-Marathon lange Zeit so, als wäre sie nie weg gewesen. Dann aber brach die Olympia-Zwölfte von Tokio ein und musste die Spitzengruppe ziehen lassen.