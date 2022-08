Der Titelverteidiger überzeugt zum Auftakt

Bei den Frauen legte Nadja Kessler die 5,4 km lange Strecke, bei der es über 500 m Steigung zu bewältigen gab, als Schnellste zurück. Kessler feierte vor vier Jahren den Gesamtsieg am 5-Tage-Berglauf-Cup. Ihr Erfolg war ungefährdet. Die Jonerin distanzierte die zweitklassierte Outi Supponen um über eine Minute. Der drittklassierten Walderin Salome Wildermuth knüpfte die Gewinnerin auf der wohl härtesten der fünf Etappen über zwei Minuten ab.

Der Sieg am Montag soll auch für Kessler keine Ausnahme bleiben. Die Jonerin kündigte nach dem ersten Teilstück an, auf die Gesamtwertung zu laufen. Am Dienstagabend folgt das zweite Teilstück von Bauma zum Sonnenhof. Auf dem Programm dabei: 4,3 Kilometer mit einem Höhenunterschied von 310 Metern. (ome)