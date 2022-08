Schlumpf büsst für ihren Angriff

In der Folge fand Schlumpf wie erhofft zurück in die Spur. Das Selbstvertrauen, sich einen Podestplatz zum Ziel zu setzen, eignete sie sich in den letzten Wochen im Training an. Schlumpf bereitete sich im Engadin vor, ehe sie für die letzten zwei Wochen vor dem Wettkampf ins Oberland zurückkehrte.

Da konnte sie sich auch gut an die Temperaturen gewöhnen, wie sie nun beim Rennen in München herrschten. Lange ging Schlumpfs Plan in München vollständig auf, ehe sie den Anstrengungen Tribut zollen musste. (ome)