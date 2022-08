Ab sofort läuft der Hinwiler in der Premier League auf

Seit Tagen wurde über diesen Transfer spekuliert, jetzt ist er fix: Der Hinwiler Remo Freuler wechselt nach über sechs Jahren bei Atalanta Bergamo in die englische Premier League. Der 30-jährige Mittelfeldspieler verstärkt den Aufsteiger Nottingham Forest.

Nottingham schaffte in diesem Frühjahr die Rückkehr in die höchste englische Liga nach 23-jähriger Absenz. Seither rüstet der Klub auf. Über 100 Millionen Franken haben die Rückkehrer bereits in neue Spieler investiert. Freuler soll rund zehn Millionen Franken kosten.

Jesse Lingard als Teamkollege

Der bekannteste Name unter den Sommer-Verpflichtungen ist Jesse Lingard. Der englische Nationalspieler kam von Manchester United und soll gegen die 200'000 Pfund Lohn in der Woche bekommen.

Zu den weiteren neuen Mitspielern von Freuler gehören unter anderem der von Union Berlin gekommene Stürmer Taiwo Awoniyi und der ehemalige Liverpooler Verteidiger Neco Williams, die zusammen gut 40 Millionen Franken gekostet haben. Es wurden vor allem junge Spieler verpflichtet, Freuler dürfte beim Aufsteiger eine Leaderfunktion übernehmen.