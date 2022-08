Gmelin muss EM wegen Corona aufgeben

Die Schweizer Skiff-Ruderin Jeannine Gmelin muss sich bei der EM in München zurückziehen. Nach leichten Erkrankungssymptomen und einem positiven Corona-Test kann die Medaillen-Kandidatin am Samstag nicht zum Halbfinal antreten.

Am Donnerstag hatte sich die 32-jährige Ustermerin als Zweite ihres Vorlaufs souverän für die Halbfinals qualifiziert.

Unerwartetes und bitteres Ende

Die Skiff-Weltmeisterin von 2017 trat in München nach ihrem EM-Titel von 2018 in Glasgow als Titelverteidigerin an.

Enttäuscht sprach Gmelin von einem «unerwarteten und bitteren Ende für einen bislang gut verlaufenen EM-Einstieg». Sie muss sich nun im Hotel isolieren.