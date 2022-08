Darum sorgt ihr Resultat für Rätsel

Vorstellung und Realität klafften bei Lilly Nägeli auseinander an den U20-Weltmeisterschaften in Kolumbien. Im Vorlauf über 1500 m belegte die Ustermerin in Cali mit ihren 4:22,64 Minuten den 6. Platz. Den Vorstoss in den Final verpasste sie damit – um zwei Ränge oder 1,20 Sekunden.