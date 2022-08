Wenn die verpasste Medaille auch für Glücksgefühle sorgt

Der Zielstrich ist in Sicht, der Sprint des 20-köpfigen Spitzenfeldes in vollem Gang. Gold und Silber im Frauen-Strassenrennen an den Commonwealth Games in Birmingham – das ist offensichtlich – sind bald einmal vergeben.



Zu stark ist der Antritt der Australierin Georgia Baker, dem nur die Schottin Neah Evans halbwegs folgen kann. Für Bronze aber kommen gleich vier Fahrerinnen in Frage.

Wie auf einer Stange aufgereiht rasen sie dem Ziel entgegen. Vera Looser aus Hinwil ist ganz links aussen, wirft alles in die Waagschale, was sie nach den 110 Kilometern noch übrig hat.

«Ich bin extrem happy mit meinem 4. Platz. Es ist mein mit Abstand bestes Resultat auf diesem Niveau.»

Vera Looser

Zuerst fällt Teniel Campell (Trinidad und Tobago) aus der Entscheidung, dann muss auch die Kanadierin Maggie Coles-Lyster abreissen lassen. Nun ist es noch ein Zweikampf.

Looser schafft es auf den restlichen Metern allerdings nicht, sich an der letzten verbliebenen Konkurrentin vorbeizuschieben. Die Australierin Sarah Roy hat die grösseren Reserven und entscheidet das Privatduell gegen Looser für sich.