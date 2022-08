Ein Freudentag mit fremder Hilfe

In Kürze gibt der Nordostschweizerische Schwingerverband seine Selektion fürs Eidgenössische in Pratteln bekannt. Zwei Oberländer haben nun am Schaffhauser Kantonalfest in Wilchingen auf den letzten Drücker ihre Chancen auf ein Ticket erheblich verbessert.



Der Turbenthaler Benjamin Nock und Remo Ackermann aus Hinwil gewannen beide am Sonntag ihren jeweils zweiten Kranz der Saison. Und dürften sich damit auch einen der begehrten Plätze für den Saisonhöhepunkt Ende August gesichert haben.