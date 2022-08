Wenn WM-Gold für einen Sturm sorgt

Er ist der erste Gratulant, erwartet den Sieger nur wenige Meter hinter der Ziellinie. «Yes!», brüllt Niek Kimmann in den französischen Himmel. Dann drückt er den neuen Weltmeister Simon Marquart so stark an sich, wie man jemanden nur drückt, dem man den Triumph wirklich gönnt.



Dabei hat Kimmann eigentlich allen Grund, schwer enttäuscht zu sein. Der Titelverteidiger wird an den Weltmeisterschaften in Nantes vom Mönchaltorfer entthront.