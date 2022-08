Das Quintett für die Startformation

Nico Elvedi: Er wird für die «Fohlen» noch wichtiger

Er ist aus der Defensive von Borussia Mönchengladbach kaum mehr wegzudenken: Nico Elvedi wird zwar Ende September erst 26 Jahre alt, und doch hat der Greifenseer schon 236 Pflichtspiele für die «Fohlen» auf dem Buckel. Das letzte war am Sonntag der 9:1-Pflichtsieg im DFB-Pokal gegen den Oberligisten SV Oberachern. Auch im Nationalteam gehört Elvedi längst zu den etablierten Figuren – in 35 seiner 38 Länderspiele stand er in der Startformation.