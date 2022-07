Marquart schreibt BMX-Geschichte

Für die Schweiz hatte es bei den Männern an Weltmeisterschaften bisher zweimal Bronze gegeben. Beide Male, in der letzten Saison und vor sieben Jahren, war der jetzige Nationalcoach David Graf Dritter geworden. Der zweite Schweizer Athlet von Weltklasseformat, Cédric Butti, hatte mit der Entscheidung nichts zu tun. Der Thurgauer, Anfang Juli in Dessel in Belgien EM-Zweiter, schied in den Achtelfinals aus.

Nicht viel fehlte, und die Schweiz hätte auch im Frauen-Rennen Gold geholt. Claessens musste sich der überraschenden Amerikanerin Felicia Stancil um die Winzigkeit eines Hundertstels geschlagen geben.