Kindlimann fehlt nur die Krönung

Der Fischenthaler Fabian Kindlimann ist am Moos-Schwinget in Schönenberg seiner Reputation gerecht geworden. Als einer der Favoriten auf den Festsieg gehandelt, erreichte der 48-fache Kranzgewinner beim Regionalfest denn auch den Schlussgang.



In diesem stand ihm der Thurgauer Stefan Burkhalter (48) gegenüber. Der älteste noch aktive Kranzschwinger gehörte neben dem Innerschweizer Roland Bucher ebenfalls zu den meistgenannten Sieganwärtern in Schönenberg.