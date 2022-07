Frust statt WM-Premiere

Innert nicht einmal zwei Wochen hat Dany Brand die ganze Bandbreite an Gefühlen erlebt. Noch vor wenigen Tagen wird der Rütner Hürdenläufer für die WM in Eugene (USA) selektioniert. Und schreibt darauf auf seinem Instagramkanal: «Ich bin mehr als begeistert, ins Vorbereitungscamp abreisen zu können.»



Am späten Samstagabend Schweizer Zeit hätte der Oberländer zum Vorlauf über die 400 m Hürden starten sollen. Doch sein Platz bleibt leer: Brand hat Forfait erklärt. Und schreibt: «Das tut weh.»

Was ist passiert? Vor einigen Tagen begann der 26-Jährige, sich unwohl zu fühlen. Als Vorsichtsmassnahme macht er einen Corona-Test. Das Resultat: positiv. Damit ist sein Traum vom WM-Start geplatzt.