Vom Spätzünder bis zum Bankdrücker

Das Debüt in der Super League wäre es nicht, wenn Ilan Sauter in dieser Saison beim Meister zu einem Einsatz käme. In der Saison 2019/20 durfte er dreimal ran, zweimal gar über 90 Minuten - es waren jene Spiele, in denen der FCZ in der Super League mit der U21-Mannschaft antreten musste, weil das Gros des Fanionteams in Corona-Quarantäne war.

Doch danach ging der Weg des Maurmers nicht beim FCZ weiter. Er verfügt bei den Zürchern zwar über einen Vertrag bis Sommer 2023, wurde aber an den FC Wil ausgeliehen. In der Challenge League sammelte er die erhoffte Spielpraxis, obwohl er dann und wann von Verletzungen gebremst wurde: 45 Meisterschaftsspiele absolvierte der Innenverteidiger, 40 davon von Beginn weg.

Nun ist die Leihe beendet, Sauter wieder beim FCZ - und zumindest die Vorbereitung machte der Maurmer mit dem Fanionteam. In fünf von sieben Testspielen kam er zum Einsatz. Womöglich spielt ihm in die Karten, dass der FCZ aufgrund der Europacup-Einsätze auf ein breites Kader angewiesen ist.

Der Zuschauer

Steven Deana (32, Wetzikon), Torhüter beim Servette FC