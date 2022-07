Um dieses Problem muss Sauber sich kümmern

Es gab Jahre, in denen man in Hinwil nur schon zufrieden war, wenn ein Sauber-Pilot bis in der letzten Runde um Punkte kämpfen konnte. Am Sonntag im GP von Österreich verlor Valtteri Bottas den einen Punkt, den es für den 10. Rang gibt, acht Kurven vor Schluss an Fernando Alonso. Und ärgerte sich danach: «Die Pace fehlte einfach.» Obwohl er wegen einer Strafe ganz am Ende des Feldes gestartet war und total 9 Ränge gutmachte.