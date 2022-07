Weniger Gadgets im Training, mehr Intuition

Der Applaus am Rotsee ist riesig, als Jeannine Gmelin am Sonntag kurz vor der Mittagszeit der Ziellinie entgegenfliegt. So gross ist er im Raum Luzern sonst allenfalls nur, wenn der FCL in der Swisspor-Arena ein besonders begeisterndes Spiel hinlegt.



Die Fans tragen die mit Abstand beste Schweizer Ruderin, die im Kanton Obwalden längst ihr zweites Daheim gefunden hat, richtiggehend in den Zielbereich. «Der Geräuschpegel war extrem, und das ist natürlich ein riesiger Unterschied zu Rennen an anderen Orten», freute sich die Ustermerin nach dem Rennen.