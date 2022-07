Bottas fährt von ganz hinten fast in die Punkte

Damit bleibt das Hinwiler Team zum ersten Mal in dieser Saison zwei Rennen in Folge ohne Punkte. In der Konstrukteure-WM bleibt Alfa Romeo zwar Sechster, doch die drei Hauptkonkurrenten waren jeweils mit beiden Autos in den Punkten: Alpine und McLaren, mit denen Alfa Romeo eigentlich um Rang 4 kämpfen möchten, ziehen davon – und von hinten macht Haas Druck.

Für Leclerc endet im Red-Bull-Land eine Durststrecke

Den Sieg in Spielberg sicherte sich Charles Leclerc im Ferrari. Für den ehemaligen Sauber-Piloten aus Monaco endete damit eine Durststrecke von fünf Rennen ohne Podestplatz. Ferrari schien gar auf Kurs Richtung Doppelsieg: Carlos Sainz setzte gerade zum Überholmanöver gegen Weltmeister Max Verstappen an, als sein Motor den Geist aufgab.

Der Ferrari ging in Flammen auf, was gefährlich aussah, für den Spanier aber glimpflich endete. Verstappen, der den Sprint am Samstag vor Leclerc gewonnen hatte, hielt den Schaden im Heimrennen von Red Bull zwar in Grenzen – die mehreren Zehntausend holländischen Fans hätten sich aber natürlich einen anderen Ausgang gewünscht. Lewis Hamilton komplettierte das Podest im Mercedes als Dritter.