Er hat die Leichtigkeit wieder gefunden

Konny Looser hat mit diesem Szenario gerechnet. Die Entscheidung an der Marathon-SM in der Westschweiz fällt erst im Sprint. Was für Aussenstehende eigenartig wirkt – die Strecke ist 79 km lang.



«Sie ist aber zu wenig selektiv», sagt Looser. Dazu ist das Niveau der Topfahrer so hoch, dass keiner fähig ist, die Konkurrenz stehen zu lassen.