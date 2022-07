Jetzt hat Schlumpf die EM im Fokus

Ihre Freude ist gross. So gross, dass Fabienne Schlumpf sagt: «Ich drehe schier durch, bin jetzt schon meganervös.»



Dann muss sie lachen. Zu übertrieben scheint ihr wohl der spontane Gefühlsausbruch. Dabei zeigt er auf, wie glücklich die Wetzikerin darüber ist, dass es nach ihrer Herzmuskelentzündung auf dem Weg zurück bestens läuft.

«Doch, wir probieren es», hat sich die beste Schweizer Langstreckenläuferin zusammen mit Trainer und Lebenspartner Michael Rüegg gesagt. Und plant, am 15. August an der EM in München im Marathon zu starten.