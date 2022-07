Drei Dinge machen seinen Erfolg speziell

Er gehört zu den jüngsten, die in Magglingen trainieren. Noch ist der 20-Jährige nicht in der Nationalmannschaft angekommen, sondern erst in der Vorstufe dazu, dem erweiterten Nationalkader. Doch Ian Raubal aus Fällanden ist auf bestem Weg, daran etwas zu ändern.

Wobei «aus Fällanden» nicht ganz richtig ist: Raubal lebt in Fällanden – in der Schweiz ist die Familie aber erst seit 2011. Zur Welt kam er in Wien, später lebte er im deutschen Münster sowie in Santa Barbara in Kalifornien.