Deshalb hat es zu wenig Schiedsrichter im Regionalfussball

Es ist ein deutlicher Hilferuf. Die Schiedsrichter-Abteilung des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) wendet sich Mitte Juni in einem Brief mit alarmierenden Zahlen an die Vereine.

Der Kernpunkt: In den letzten zwei Jahren ist der Bestand an Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern von rund 735 auf unter 680 gefallen. So tief war er seit über zehn Jahren nicht mehr. Alleine 2021 kam es zu über 100 Rücktritten. «Das sind 30 Prozent mehr als üblich», sagt Andreas Baumann.