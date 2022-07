Finanziell war der EHC Dübendorf erfolgreich

Sportlich war für den EHC Dübendorf in der höchsten Amateurliga MSL bereits im Playoff-Viertelfinal Endstation. Finanziell blickt der Glattaler Klub hingegen auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück. An der Generalversammlung präsentierte der EHCD einen Gewinn in der Höhe von 75'000 Franken.

Vor einem Jahr hatte der Verein noch einen Gewinn von 330'000 Franken vermeldet. Dieser beruhte auf Sondereffekten wie etwa einer einmaligen Zahlung der Stadt Dübendorf. Die nun präsentierte Jahresrechnung besitze deutlich mehr Aussagekraft, schreibt der Klub. Finanzchefin Bettina Walser sagt in dem Communiqué: «Viele kleine Optimierungen über alle Konten führten zum erfreulichen Gewinn. Zudem erhielten wir auch unerwartete Zuwendungen.»