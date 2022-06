Brand und das Warten auf die guten Zeiten

Dany Brand verwirft die Hände. Die Körpersprache lässt keine Zweifel offen. Dieses Finalrennen über 400 m Hürden an den Schweizer Meisterschaften in Zürich entspricht nicht dem, was sich der 26-Jährige erhofft hatte. Sein Kommentar lässt keinen Interpretationspielraum: «Es Gfotz war‘s».