Nur Dominator Giger ist stärker als Kindlimann

Der Thurgauer Samuel Giger, oben, besiegt den Glarner Roger Rychen, im fuenften Gang, am Nordostschweizer Schwingfest, am Sonntag, 26. Juni 2022, in Balterswil. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

Eine Klasse für sich: Samuel Giger konnte alle Gänge für sich entscheiden.

Foto: Keystone