Reist holt Frauensieg und wird Overall-Dritte nach dramatischem Finish

«Es war ein Krimi, wie ihn nur das Race Across America schreiben kann», heisst es gleich zu Beginn in der Medienmittelung der Ultracyclerin Nicole Reist. Am Samstagmorgen, kurz nach 2:30 Uhr (MEZ), fuhr die Weisslingerin ins Ziel des weltweit längsten Extrem-Radrennens – mit einer Finisherzeit von 10 Tagen, 4 Stunden und 13 Minuten.

Reist holte sich damit beim Race Across America (RAAM) zum dritten Mal den Frauensieg und den dritten Platz im Gesamtklassement.