Jetzt braucht er schnelle Beine

«Ganz klar das WM-Bankett.» Riccardo Rancans Antwort auf die Frage, welches wohl sein Highlight an der WM in Dänemark sein wird, ist überraschend. Und natürlich nicht ernst gemeint.



Wobei trotzdem ein Körnchen Wahrheit in ihr stecken dürfte. Der Ustermer feierte 2021 in Tschechien seine WM-Pre­miere. Das Bankett fiel damals allerdings ins Wasser.

Sein gutes Resultat dürfte ihn im Vorjahr darüber hinweggetröstet haben. Rancan überzeugte im Sprint nämlich als starker Siebter – nur neun Sekunden fehlten auf die Bronzemedaille.

Nun bietet sich Rancan im hohen Norden die nächste Chance, international für Furore zu sorgen. Der 25-Jährige selber ist zwar kein Neuling mehr, der Anlass hingegen ist in dieser Form eine Premiere. Erstmals überhaupt findet eine reine Sprint-WM statt.

Beim Staffel-Wett­bewerb am Sonntag ist Rancan noch Zuschauer. Der 25-Jährige startet am Dienstag dann aber im Knock-out-Sprint in Fredericia sowie zwei Tage später im Sprint, der in einem Vorstadtgelände von Vejle ausgetragen wird.