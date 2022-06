Deshalb spielt Aufstiegsheld Alves jetzt in Polen

Winterthur Roberto Alves gegen Yverdon Breston Malula und Yverdon Nicolas Getaz, hinten, waehrend der Challengenleague Partie zwischen dem FC Winterthur und dem Yverdon Sport FC am 28. Februar 2022 auf der Schuetzenwiese in Winterthur. Foto: Christian Me

Roberto Alves war für seine Gegner in der Challenge League nur schwer aufzuhalten.

Archivfoto: Christian Merz