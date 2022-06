Alles andere als Kehraus

Denn auch die Schaffhauser gastieren in der Region – beim FC Dübendorf. Der hat zwar keine Aufstiegschance mehr, aber kann noch Dritter werden. Und womöglich dem FCU zum Aufstieg verhelfen, wenn er den Munotstädtern ein Bein stellt.

Was nicht unrealistisch ist: Schaffhausen 2 ist vor allem in Heimspielen eine Macht – auf dem Kunstrasen des Challenge-League-Stadions in Schaffhausen holte die Equipe 31 ihrer 52 Punkte und verlor nie. Auswärts bekundet sie mehr Mühe – zuletzt verloren die Schaffhauser in Gossau und holten in Greifensee nur ein Remis.

Heikel für Uster ist derweil, dass Gegner Töss noch um den Ligaerhalt kämpft und diesen mit einem Punktgewinn sicherstellen könnte.