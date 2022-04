Sie jubelten einst für Sauber – was machen sie jetzt?

Sauber und Podestplätze? Daraus könnte wieder etwas werden. Zehn Jahre ist es her, seit zuletzt ein Fahrer in einem Hinwiler Formel-1-Boliden einen Platz in den Top 3 belegte. Es war der letzte von bisher zehn Podestplätzen, die der Rennstall als Privatteam holte. Danach hatten nur schon Punkteränge Seltenheitswert.