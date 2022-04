Zürich feiert seinen Marathon-König vom LC Uster

Jetzt geht es aber nicht um den Titel, sondern um die Zeit. Zwei Sekunden war er schneller als 2016 in Seoul, «und die dortige Strecke ist noch idealer als hier, mit weniger Kurven», sagt er. Dass er sich dort nicht durch andere Läufer hat durchkämpfen müssen, verschweigt des Siegers Höflichkeit. Es gelingt ihm, was nur Klasseläufern gelingt: Obwohl ab Kilometer 30 alleine, ist er auf der zweiten Hälfte schneller als auf der ersten (63:50 und 62:48 Minuten).

«Er ist in der Form seines Lebens.»

Trainer Olivier Baldacchino

Zürich hat seinen neuen Marathon-König. Abraham sagt: «Immer, wenn ich hier starte, gewinne ich oder laufe einen Rekord oder beides.» Das war 2009 so, auch 2013, jetzt zum dritten Mal. Die Genugtuung ist riesig. Er sagt, zu oft werde er nach seinem Alter gefragt oder darauf reduziert. «Aber ich bin wie ein guter Wein, ich werde immer besser.» In diesem Jahr ist erst ein Europäer schneller gelaufen als er, und Olivier Baldacchino, sein Trainer, sagt: «Er ist in der Form seines Lebens.»

Möglicherweise trug er auch die Schuhe seines Lebens. Erst am Samstagabend entschied er sich für ein noch leichteres Karbon-Modell seines Ausrüsters On, eines, wie es erst die zweifache Weltmeisterin Hellen Obiri jüngst bei ihrem Halbmarathon-Sieg in Istanbul trug. Diese Leistung wird vor allem psychologisch wertvoll sein: «Jetzt weiss ich, dass ich in diesen Schuhen eine Superzeit laufen kann.»

Der erste Schritt nach Paris 2024

Abraham hat Zürich stets als Test hinsichtlich Olympia 2024 gesehen. «Ich wollte schauen, wie gut die Beine sind.» Sie sind sehr gut, der erste Schritt nach Paris ist gemacht, der zweite wäre 2023 die Qualifikation. Lange sah es jedoch danach aus, als müsste er Zürich absagen. «Bis Mitte Februar hatte ich Schmerzen im Knie, die von einem Sturz kamen und Pausen erforderten», sagt er. Mit Physiotherapie und Massage habe er sich aber noch rechtzeitig befreien können. Ob er im Juli an der WM, im August an der EM oder danach an einem der Städtemarathons antreten wird, weiss er noch nicht. «Jetzt will ich es zuerst geniessen.»

(Monica Schneider)