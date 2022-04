Punkte und Spass für Valtteri Bottas

Das Hinwiler Team Alfa Romeo hat im dritten Saisonrennen zum zweiten Mal WM-Punkte geholt. Valtteri Bottas sicherte sich im GP von Australien in Melbourne auf dem 8. Rang vier Zähler.

Der Finne hatte am Samstag den Vorstoss in den dritten Teil des Qualifyings verpasst, womit eine Rekordserie von 103 Auftritten in Serie zu Ende ging. Dass Alfa Romeo den Fokus aber auf die Rennpace und nicht auf eine schnelle Runde legte, zahlte sich aus.

Von Startplatz 12 aus preschte Bottas nach vorn – und es wäre sogar noch mehr dringelegen, wenn er nicht so lange von Lance Stroll im Aston Martin aufgehalten worden wäre. Der Kanadier wehrte sich mit reglementswidrigen Mitteln, wurde dafür auch bestraft – doch der Abstand nach vorn war schon zu gross, als Bottas endlich an Stroll vorbeikam.

«Es machte Spass, ich war vom Anfang bis am Ende in enge Kämpfe verwickelt.»

Valtteri Bottas

«Ich hatte einen guten Tag», fand der Finne, «der Entscheid, auf einen dünneren Flügel zu setzen behinderte uns zwar am Samstag, aber im Rennen half er. Es machte Spass, ich war vom Anfang bis am Ende in enge Kämpfe verwickelt. Das Wichtigste ist, Punkte geholt zu haben.»