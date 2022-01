Rafael Nadal schreibt Sportgeschichte - Roger Federer gratuliert

Rafael Nadal of Spain holds the Norman Brookes Challenge Cup aloft after defeating Daniil Medvedev of Russia in the men's singles final at the Australian Open tennis championships in Melbourne, Australia, early Monday, Jan. 31, 2022. (AP Photo/Hamish Blai

Schreibt Geschichte: Rafael Nadal gewinnt in Melbourne das Australian Open und seinen 21. Grand-Slam-Titel.

Fotos: AP/EPA