«Ich trage immer dieselben Socken»

Was sind Ihre ersten Erinnerungen an Olympische Spiele?

An die Olympischen Jugend­spiele 2018 in Buenos Aires im Triathlon. Die zwei Medaillen waren mein erster grosser Erfolg, und ich freue mich umso mehr, in einer anderen Disziplin an den grossen Olympischen Spielen starten zu dürfen.

Was wissen Sie über die ­Strecke?

Wir werden diese sicherlich noch genauer analysieren, aber ich hoffe, dass es ein paar schwie­rige Abfahrten hat.