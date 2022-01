«Ich versuche, nicht zu viele Sachen zu haben»

Was sind Ihre ersten Erinnerungen an Olympische Spiele?

Die Curling-Silbermedaille von Luzia Ebnöther in Salt Lake City 2002.

Was darf in Ihrem Reisegepäck nicht fehlen?

Eine Kaffeemaschine.

Wer ist Ihr grösster Fan?

Wahrscheinlich mein Göttibub. Er ist 14 und hat auch mit Curling begonnen.